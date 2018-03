Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Bonino -10

Roma, 27 mar. - Su quali basi di diritto marittimo internazionale siano state date da MRCC Roma indicazioni alla nave "Open Arms" in merito all'assunzione del coordinamento da parte dei libici e se corrisponda al vero che i soccorritori dell'organizzazione spagnola siano stati esplicitamente sollecitati da Roma a trasferire i profughi già salvati sulla motovedetta libica per il successivo approdo in Libia;

quali siano nel dettaglio gli accordi tra il Governo italiano e l'interlocutore libico in merito al supporto di cui si parla nel memorandum del febbraio 2017, all'art. 1, e se e in quali ambiti sia coinvolto personale di corpi italiani nell'istituzione e gestione del centro di coordinamento di soccorso libico a Tripoli;

(Segue)