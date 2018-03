Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Bonino -9

Roma, 27 mar. - L'UNHCR, come dichiarato dal rappresentante in Libia, è presente insieme all'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) in 12 punti sulla costa dove vengono sbarcati i migranti intercettati in mare dalla Guardia costiera libica;

i migranti vengono registrati dalle 2 organizzazioni per individuare i potenziali rifugiati, per poi essere affidati al Dipartimento per il contrasto all'immigrazione irregolare libico che procede a smistarli nei centri di detenzione,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda intraprendere nei confronti del Governo libico di fronte alle gravi minacce rivolte nel corso del terzo salvataggio del 15 marzo all'organizzazione non governativa spagnola nell'ambito di un evento SAR sotto la responsabilità italiana;

