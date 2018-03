Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Bonino -7

Roma, 27 mar. - Nessuna delle condizioni richieste dal diritto internazionale e marittimo in materia di asilo può essere soddisfatta in Libia, sia in ragione dello stato di guerra civile in cui versa il Paese, sia in mancanza di norme di diritto interno in merito, tanto che, i rifugiati (come attestato anche dall'UNHCR) sono reclusi in centri di detenzione, in condizioni disumane e oggetto di violenze sistematiche;

il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in una lettera al Ministro dell'interno Minniti del settembre 2017, ha chiesto di chiarire se siano in atto respingimenti indiretti attraverso la Guardia costiera libica e in che modo sia coinvolta l'Italia;

(Segue)