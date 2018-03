Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Bonino -5

Roma, 27 mar. - A Pozzallo, la nave di Open Arms viene successivamente sottoposta a sequestro preventivo: ipotizzato dalla procura di Catania il reato di associazione a delinquere per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a carico di tre persone dell'organizzazione non governativa;

considerato che:

non essendo stata legittimata a livello internazionale un'area SAR libica, anche in ragione della mancanza dei requisiti per essere riconosciuta dall'International maritime organisation (IMO) e, dunque, non sussistendo la responsabilità di alcuno Stato sull'area del mar libico a sud di quella maltese e confinante con le acque territoriali della Libia, (Segue)