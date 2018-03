Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Bonino -4

Roma, 27 mar. - Le minacce sarebbero continuate per quasi due ore fino a quando i libici consentono alla Open Arms di completare le operazioni e portare in salvo i naufraghi, tra cui donne e bambini, per lo più eritrei;

nella fase successiva dell'evento SAR, l'imbarcazione spagnola attende istruzioni da Roma sul luogo dove sbarcare le 218 persone salvate, tra le quali una madre con la propria figlia neonata, in gravissime condizioni di salute, che viene poi affidata con un trasbordo di emergenza alle autorità di Malta;

intorno alle 18 di venerdì 16 marzo, in seguito alla richiesta ufficiale del Governo spagnolo a quello italiano, arriva da parte delle autorità italiane l'assegnazione del porto di Pozzallo (Ragusa), dove l'imbarcazione giunge sabato 17 mattina;

