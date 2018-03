Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Bonino -3

Roma, 27 mar. - Nel corso delle operazioni, MRCC Roma informa Open Arms che il coordinamento delle operazioni SAR deve passare alla guardia costiera libica.

Mentre i volontari stanno eseguendo il recupero delle persone, un pattugliatore libico si interpone nelle operazioni.

Gli uomini della Guardia costiera libica, armati, minacciano l'equipaggio dell'organizzazione spagnola, come risulterebbe dal video diffuso nei giorni scorsi: "Tre minuti. Vi do un ultimatum di tre minuti per venire qui. Se non ci consegnate i negri li ammazzo", così un ufficiale della marina libica al megafono. E subito dopo: "Avete tre minuti per consegnarceli e stanno diventando tre secondi".

(Segue)