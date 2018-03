Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Bonino -2

Roma, 27 mar. - La nave, dopo aver risposto a una segnalazione di distress di un'imbarcazione in acque internazionali da parte del Centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (MRCC) di Roma, inizia le operazioni di soccorso e porta in salvo alcune decine di persone;

successivamente, riceve un'altra richiesta di intervento per una seconda imbarcazione, ma in fase di avvio delle operazioni di recupero riceve la comunicazione da MRCC Roma di fermarsi, essendo già intervenute le motovedette libiche e avendo recuperato le decine di persone a bordo per riportarle in Libia;

arriva subito dopo un'ulteriore richiesta da Roma per un terzo intervento di soccorso e salvataggio da prestare a un'imbarcazione in distress sempre in acque internazionali e partono le operazioni di recupero dei naufraghi da parte dei gommoni di Open Arms, donne e bambini innanzitutto;

(Segue)