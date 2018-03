Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Stefano -4

Roma, 27 mar. - E infine l'investimento necessario ad approntare il nuovo "super centro" di Milano.

Tutti elementi che vanno a costituire un sensibile aggravio di spesa senza l'altrettanta certezza dei previsti guadagni;

l'implementazione di un nuovo centro per torri di controllo "da remoto" a Brindisi non è incompatibile, ma complementare ai servizi attualmente erogati e può contribuire all'eventuale ampliamento dell'occupazione in questi servizi accessori, come lo è stato la sala simulazione implementata per gli sviluppi tecnologici per 8 unità del territorio, diplomate del locale istituto aeronautico "Carnaro";

Enav ha in corso un piano, con decorrenza il 24 maggio 2018, che attribuisce ulteriori quote di spazio aereo all'ACC di Brindisi (Segue)