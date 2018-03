Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Stefano -3

Roma, 27 mar. - E solo successivamente ad un arco di tempo individuato in 5-10 anni, si prevede analoga operazione a carico di Padova ACC, facendo sembrare quindi l'operazione che interessa il Mezzogiorno d'Italia come una sorta di censurabile "laboratorio" per testare gli effetti di questo riordino;

tale riordino prevede il trasferimento dell'intera forza lavoro di Brindisi ACC a Roma, il mantenimento comunque di una struttura di proprietà della società a Brindisi per implementare il centro di controllo di torre da remoto, dove i servizi del traffico aereo su aeroporti quali Pescara e Brindisi - Papola verrebbero forniti, attraverso telecamere e sensori, da personale non fisicamente presente nei suddetti luoghi ma "a distanza" (Segue)