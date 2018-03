Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Stefano

Roma, 27 mar. - STEFANO -

Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti

e dell'economia e delle finanze

- Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il piano industriale di Enav è stato presentato dal consiglio di amministrazione dell'ente all'indomani della data fissata delle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano, in un momento in cui vige la vacatio delle Camere e il Governo in carica può gestire solo l'ordinaria amministrazione;

dal consiglio di amministrazione, contestualmente a un bilancio che segna nuovamente utili record e ratifica un ulteriore incremento del dividendo "premium", è stato approvato un progetto di ristrutturazione dei servizi, articolato in due fasi, (Segue)