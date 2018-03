Roma, 27 mar. - Impegna il Governo, stante l'approssimarsi della fine del proprio mandato, a non procedere all'ulteriore corso del procedimento amministrativo di approvazione del 'passante di mezzo', evitando di assumere decisioni di estrema importanza per la città di Bologna, come appunto la realizzazione di una tale opera fortemente contestata dalla popolazione locale. (1-00001)