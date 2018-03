Senato, mozioni seduta 23 marzo: Borgonzoni e altri -12

Roma, 27 mar. - Il sistema autostrada-complanari rappresenta una barriera per le comunicazioni e per lo sviluppo delle aree poste a nord, crea interferenze negative reciproche con la viabilità ordinaria e provoca pericolose interferenze in caso di incidenti, in particolare per la mancanza delle vie di fuga in un'area densamente abitata;

urbanisti di valore concordano nel ritenere che la scelta del 'passante di mezzo' rappresenti un grave errore urbanistico e costituisca una grave ferita nel tessuto urbano della città di Bologna;

si tratta pertanto di un'opera giudicata 'inaccettabile' dal territorio, che nasce a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo con gravi e riconosciuti difetti e sulla base di scelte politiche arbitrarie e imposte senza essere precedute da confronti pubblici effettivi con i cittadini interessati,(Segue)