Senato, mozioni seduta 23 marzo: Borgonzoni e altri -11

Roma, 27 mar. - Pertanto, in ordine all'eventuale futura realizzazione dell'opera, occorre verificare, da parte delle autorità competenti, l'applicazione della citata disposizione e la legittimità di eventuali accordi dal contenuto diverso;

inoltre, i lavori di cantiere per l'ampliamento in sede dell'autostrada e tangenziale creerebbero gravi disagi alla circolazione dei veicoli in autostrada e sulle complanari, per un periodo estremamente lungo inizialmente stimato in 5-8 anni; per tutti questi anni saranno inevitabili i danni alla salute dei residenti, per polveri, sostanze inquinanti e rumore, nonché agli edifici circostanti per vibrazioni da cantiere e per incremento dei fenomeni di subsidenza in una zona già soggetta a questi fenomeni;(Segue)