Senato, mozioni seduta 23 marzo: Borgonzoni e altri -10

Roma, 27 mar. - La Commissione europea osserva che la direttiva 2014/23/UE, sulle concessioni, 'non contiene alcuna disposizione specifica che sancisce che il concessionario che non è stato selezionato mediante procedura di evidenza pubblica (mancanza di concorrenza a monte) sia obbligato a garantire la concorrenza a valle. Tuttavia, tale obbligo è previsto dalla legislazione italiana ( ) Pertanto, se l'accordo del 15 aprile 2016 di cui sopra prevedeva disposizioni in violazione dell'articolo 177 del Codice, tale violazione potrebbe e dovrebbe essere sanata dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti in Italia';

infatti, l'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, prevede che i titolari di concessioni autostradali, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari al 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni, mediante procedura ad evidenza pubblica;(Segue)