Senato, mozioni seduta 23 marzo: Borgonzoni e altri -6

Roma, 27 mar. - La popolazione locale ritiene opportuna un'indagine epidemiologica, per conoscere la situazione delle patologie dovute all'inquinamento atmosferico nelle zone adiacenti all'attuale infrastruttura e poter così realmente giudicare eventuali aumenti futuri di tali patologie nello scenario post operam;

inoltre, i cittadini bolognesi lamentano la mancata applicazione della Convenzione di Aarhus, in merito ai diritti di accesso alle informazioni e di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e alla giustizia in materia ambientale, denunciando una palese forzatura sul metodo con cui si è pervenuti alla decisione e sui tempi di approvazione del progetto: in particolare, mentre per il progetto del 'passante nord' si è discusso giustamente per anni, sviscerando la questione in ogni minimo dettaglio prima di abbandonare il progetto, per il progetto del 'passante di mezzo' non sono state date le stesse opportunità, magari contingentando meglio i tempi; anzi, il progetto è stato presentato alla cittadinanza già definito, permettendo limitate discussioni sulle alberature o sulle barriere antirumore;(Segue)