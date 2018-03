Senato, mozioni seduta 23 marzo: Borgonzoni e altri -5

Roma, 27 mar. - Tale progetto sarebbe in contrasto con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale, regionale, provinciale e comunale e, per dichiarazione degli stessi enti firmatari dell'accordo preliminare, rappresenta un potenziamento non ritenuto necessario da parte di tutti e da tanti ritenuto inadeguato e inutile ai fini della risoluzione dei problemi della congestione del traffico;

i cittadini temono, soprattutto, l'inevitabile ulteriore aumento del traffico veicolare privato transitante nell'agglomerato di Bologna, che incrementerebbe gli impatti ambientali da inquinamento, avvicinandosi ancora di più alle abitazioni, e pregiudicherebbe la già precaria qualità dell'aria nella città con gravi conseguenze negative per la salute pubblica;(Segue)