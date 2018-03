Senato, mozioni seduta 23 marzo: Borgonzoni e altri -2

Roma, 27 mar. - Nel tempo sono state avanzate diverse ipotesi di soluzione, tra passante nord, passante sud e passante di mezzo, con sopraelevazioni, interramenti e allargamenti; la soluzione del 'passante autostradale nord Bologna, potenziamento tangenziali e opere stradali connesse' è stata anche inserita nel 1° allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, approvato dal CIPE con delibera n. 26/2014, ma il procedimento amministrativo relativo al progetto non ha avuto seguito, anche perché è stato fortemente contestato dalla popolazione;

attualmente, risulta in avanzato stato di approvazione il progetto presentato da Autostrade per l'Italia SpA con il titolo 'Autostrada A14 - tratto Bologna Borgo Panigale - Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna', meglio conosciuto come 'passante di Bologna' o 'passante di mezzo';