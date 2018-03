Senato, mozioni seduta 23 marzo: Borgonzoni e altri

Roma, 27 mar. - BORGONZONI, CENTINAIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BONGIORNO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTU', CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Marco PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato, premesso che:

da diversi anni, nell'ambito delle sedi istituzionali e dei media, si discute sulla necessità del potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna, in considerazione degli ingenti volumi di traffico, autostradale e non, che attraversano la città e rendono inadeguato l'attuale sistema viario, specialmente nelle ore di punta e nei periodi di esodo per le festività;(Segue)