Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Molteni -4

Roma, 27 mar. - Come il Ministro intenda intervenire per mettere fine alla insostenibile situazione che subiscono da anni i cittadini del comune di Cantù e per garantire l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, nel rispetto dell'accordo siglato fra Poste Italiane spa e lo Stato, anche valutando un modello organizzativo che intervenga sui giorni di consegna e sul numero dei portalettere alternativo a quello proposto dalla società negli ultimi anni che si è dimostrato assolutamente fallimentare. (4-00004)