Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Molteni

Roma, 27 mar. - MOLTENI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

i continui problemi relativi al recapito della posta in alcune zone del comune di Cantù, che si protraggono ormai da anni, stanno esasperando i cittadini che vedono regolarmente leso il proprio diritto ad usufruire di un diritto universale, come quello postale, di qualità;

in alcune zone di Cantù il servizio è regolare, ma in altre, sia al centro città che in periferia, la situazione non è più tollerabile: la posta viene consegnata con ritardi esorbitanti, al punto di ricevere fatture per pagamenti scadute anche tre mesi prima;(Segue)