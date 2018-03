Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Fugatti e altri -4

Roma, 27 mar. - Appare incomprensibile per quale motivo non si sia già in tempi precedenti provveduto a iniziare le progettazioni per la sala operatoria necessaria per garantire il punto nascite di Cavalese. Appare oscura la mancanza di atti dell'assessorato provinciale al fine di attivarsi per la costruzione di tale sala operatoria nei mesi scorsi, ben sapendo che tale struttura è e sarebbe stata necessaria per l'ottenimento della deroga -:

se il Ministro interrogato, essendo a conoscenza della situazione, intenda assumere iniziative al fine di prevedere una deroga alla temporanea assenza delle sale operatorie richieste per il mantenimento in attività del punto nascita di Cavalese, al fine di tutelare il bene primario della salute dei cittadini ed i medici che erano stati assunti in prospettiva di una riapertura del punto nascita ad aprile. (4-00006)