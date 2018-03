Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Fugatti e altri -2

Roma, 27 mar. - Nei giorni scorsi si è appreso come la lettera del Ministero in risposta alle richieste provinciali per l'ospedale di Cavalese, renda noto che condizione necessaria per la riapertura del Punto nascite è la presenza non solo di una seconda sala parto sempre pronta e disponibile H24 per le emergenze ostetriche del blocco travaglio/parto, ma anche di una sala operatoria sempre pronta e disponibile per le emergenze H24 nel blocco travaglio/parto;

a causa di quanto dichiarato dal Ministero della salute, secondo cui la riapertura del Punto nascite è subordinata alla predisposizione della seconda sala parto e della sala operatoria, pare chiaro che si presenta impossibile la riapertura immediata del Punto nascita di Cavalese come promesso dalla provincia di Trento;(Segue)