Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Paolo Russo (4-00003) -4

Roma, 27 mar. - Analisi condotte a livello internazionale al fine di valutare il tasso di incidenza di endoftalmite hanno dimostrato che l'incidenza complessiva di questa infezione è pari allo 0,043 per cento poco più di 4 casi ogni 10.000 iniezioni, e che non risultano differenze tra gli interventi condotti in sala operatoria e quelli condotti negli ambulatori;

in Italia questa patologia colpisce circa il 2 per cento della popolazione e interessa quasi un milione di persone di età superiore ai 55 anni con circa 63 mila nuovi casi ogni anno;

i farmaci indicati per la cura delle maculopatie presentano importanti differenze di costo per singola dose che incidono sul costo della cura a carico del Servizio sanitario nazionale -:(Segue)