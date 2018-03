Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Paolo Russo (4-00003) -3

Roma, 27 mar. - L'Italia è l'unico Paese dove è prevista questa rigidità in materia di terapie intravitreali: in altri Stati europei, così come negli Stati Uniti, le iniezioni possono essere eseguite direttamente in ambulatorio; infatti il numero dei pazienti assistiti, che, per quanto riguarda gli altri Paesi, supera il milione, in Italia si riduce a circa 300 mila persone;

la sala operatoria si ritiene sede più appropriata per questo tipo di intervento, in quanto garantirebbe maggior sicurezza soprattutto per quanto il rischio di contrarre la endoftalmite, una grave infezione intraoculare che può portare alle perdita completa della vista;(Segue)