Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Paolo Russo (4-00003) -2

Roma, 27 mar. - Secondo i dati e le ricerche condotte in materia nel 2020 circa 196 milioni di persone saranno colpite da maculopatia;

attualmente, per bloccare la maculopatia, sono state individuate terapie a base di farmaci anti VEGF o di corticosteroidi a rilascio prolungato che vengono iniettati all'interno degli occhi per migliorare la visibilità, limitare o bloccare il peggioramento della malattia;

in Italia l'accesso alle cure appare molto complicato, perché le iniezioni intravitreali: devono essere eseguite esclusivamente in sala operatoria e per questo i farmaci necessari alla cura della maculopatia sono collocati in fascia H, quella dei prodotti utilizzabili esclusivamente in sede ospedaliera;(Segue)