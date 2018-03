Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Fidanza e altri -3

Roma, 27 mar. - Inoltre, con particolare riferimento alla cantina «Terre d'Oltrepò», il Ministro ha affermato che «ha una forza incredibile che va sfruttata al meglio. Il compito del Ministero, nei limiti delle sue responsabilità, è anche aiutare la cantina a superare questo momento difficile»;

l'acquisizione della cantina «La Versa» da parte di «Terre d'Oltrepò» è stata approvata anche dall'assessore all'agricoltura della regione Lombardia, il quale su La Provincia Pavese del 4 marzo 2017 ha dichiarato: «I monopoli non possono esistere in un mercato competitivo e talmente vasto come quello del vino. E poi un piccolo monopolio territoriale non è nulla rispetto al mondo globalizzato che è quello a cui dobbiamo guardare. L'obiettivo della Regione è che la produzione si concentri su livelli alti, abbiamo bisogno di valore e non di quantità e che le uve vengano remunerate in modo adeguato»;(Segue)