Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Fidanza e altri -2

Roma, 27 mar. - Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pro tempore, Maurizio Martina, si è pubblicamente espresso a più riprese in favore di questa operazione, lasciando trasparire un forte impegno diretto suo personale e del Ministero a sostegno della stessa;

in particolare, in un'intervista pubblicata sul quotidiano La Provincia Pavese in data 30 agosto 2016, il Ministro, rispondendo ad una domanda circa il futuro delle cantine sociali, ha dichiarato che «In Oltrepò ci sono esperienze molto importanti e casi che, ovviamente, vanno affrontati con grande attenzione. Bisogna lavorare sul potenziale di questo territorio. Siamo qui anche per spronare i produttori a non perdersi d'animo. Siamo al loro fianco per pensare insieme a un'operazione di rilancio del territorio»;(Segue)