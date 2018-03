Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Foti (5-00003) -2

Roma, 27 mar. - Alle predette carenze di personale si devono aggiungere le assenze per le malattie, gli infortuni, le ferie, la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, indispensabili per offrire un servizio professionale alla popolazione;

la situazione sopra evidenziata è stata, in più occasioni, oggetto di denuncia da parte delle organizzazioni sindacali. Ne è la riprova il fatto che un'organizzazione sindacale risulta tuttora impegnata in uno stato di agitazione sulla questione;

pare evidente che il protrarsi di una siffatta situazione non può ulteriormente essere tollerato, non solo per le negative conseguenze che incidono sul servizio, ma anche perché non si può all'infinito contare sull'abnegazione del personale in servizio, personale che - va evidenziato - negli anni si è oltremodo impegnato per garantire la miglior copertura possibile del territorio provinciale, consentendo - tra l'altro - l'apertura prima del distaccamento di Bobbio e, poi, di quello di Castel San Giovanni, pur in assenza di una qualsiasi decisione che permettesse l'incremento organico effettivo;(Segue)