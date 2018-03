Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Foti (5-00003)

Roma, 27 mar. - FOTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

il Comando dei vigili del fuoco di Piacenza, così come evidenziato in passato anche in atti di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante, lamenta da tempo una preoccupante e irrisolta carenza di personale operativo. In particolare, allo stato, si registra una scopertura di circa 50 unità che, in un organico di circa 180 operativi, è pari ad oltre il 30 per cento del personale assegnato;

la rappresentata situazione negativamente incide sulla funzionalità del predetto Comando, tant'è che, sempre più spesso, si verifica la sospensione di un distaccamento sul territorio provinciale per consentire la piena operatività, per altro indispensabile per garantire la sicurezza del personale operativo e del cittadino;(Segue)