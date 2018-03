Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Foti (5-00002)

Roma, 27 mar. - FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:

sono evidenti e quotidiani i gravi disservizi che da tempo negativamente incidono sull'operatività dell'ufficio della motorizzazione di Piacenza legati al comparto dei mezzi pesanti;

negli ultimi anni è diventato molto difficile, infatti, eseguire operazioni di collaudo e di revisione dei detti mezzi in tempi consoni, così come, negli ultimi mesi del 2017, numerosi operatori del settore si sono visti costretti a rinunciare ad eseguire alcuni incarichi agli stessi conferiti, non potendo garantire ai clienti né l'esecuzione delle previste operazioni di collaudo, né la produzione della documentazione richiesta per l'immatricolazione di mezzi pesanti. Addirittura, in alcuni casi, gli operatori del settore si sono dovuti recare ad effettuare le operazioni richieste dai clienti presso officine terze (anziché presso gli uffici della motorizzazione di Piacenza) che avevano la possibilità di eseguire le operazioni direttamente in loco, con evidente aggravio dei costi;(Segue)