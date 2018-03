Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: La Marca -3

Roma, 27 mar. - Dopo la messa a punto di una nuova versione nella quale erano sottolineati ed enfatizzati le competenze e il ruolo degli enti territoriali, si è finalmente giunti il 23 marzo 2017 alla sottoscrizione dell'accordo quadro tra il Vice Ministro Benedetto della Vedova per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ambasciatore del Canada in Italia Peter McGovern sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida;

già all'indomani dell'importante evento, frutto, come si è visto, di oltre un decennio di contatti e relazioni sulla materia, l'interrogante, che già in precedenza aveva, in molteplici forme e occasioni, richiesto la firma dell'accordo quadro, ha ripreso le sue insistenti sollecitazioni per passare alla fase degli accordi operativi con le singole province, a partire da quelle nelle quali esiste una maggiore presenza di italiani;(Segue)