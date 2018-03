Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: La Marca -2

Roma, 27 mar. - E' noto che le differenze esistenti tra i sistemi giuridici dei due Paesi in materia di motorizzazione civile hanno prolungato nel tempo la definizione di un accordo tra i due Paesi, dal momento che in Canada, a differenza dell'Italia, le competenze in materia di mobilità appartengono alle province e ai territori, con conseguente limitazione dei poteri decisionali del governo federale;

è accaduto così che dalla prima bozza di accordo-quadro del 2006 si è passati all'incontro svoltosi nel marzo 2012 tra funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e funzionari dell'ambasciata canadese, a seguito del quale veniva riproposto un testo di accordo quadro tra Governo italiano e Governo federale, ulteriormente rivisitato e nuovamente inviato, fino a giungere alla richiesta da parte canadese di un testo meno dettagliato e più aperto, tale da consentire successivamente la definizione di accordi operativi con le singole province canadesi;(Segue)