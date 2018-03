Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: La Marca

Roma, 27 mar. - LA MARCA. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:

l'Italia, per il suo livello di internazionalizzazione e di proiezione a livello globale e per l'entità dei flussi turistici in entrata ha un obiettivo e forte interesse a facilitare la mobilità territoriale sia degli italiani che operano all'estero che degli stranieri che si trovano nel nostro Paese;

il Canada, sotto tale profilo, è uno dei partner di maggiore interesse, da un lato per la dimensione dell'interscambio e la presenza di un'ampia e consolidata comunità italiana nella società canadese, dall'altro per l'interessante numero di cittadini canadesi residenti in Italia;(Segue)