Camera, interrogazioni seduta 23 marzo: Patassini e altri -4

Roma, 27 mar. - L'avvicinarsi delle scadenze degli importanti adempimenti per l'accesso ai contributi della ricostruzione crea ansie e paure nei cittadini colpiti dal terremoto, anche in considerazione del prorogarsi dei tempi per il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

peraltro, mentre il termine del 30 aprile 2018 potrebbe essere prorogato dal commissario, fino al 31 luglio 2018, il termine per la presentazione delle schede AeDES, fissato dalla legge, può essere prorogato solo con una norma di rango primario;

non sarebbe corretto colpire le categorie professionali che, non solo hanno dato il loro pronto contributo nelle prime fasi del post emergenza, ma sono anche indispensabili per il buon esito della ricostruzione;(Segue)