Casa Bianca: Trump vuole continuare a lavorare con la Russia

New York, 26 mar. - "Donald Trump vuole continuare a lavorare con la Russia". Lo ha detto Rai Shah, viceportavoce della Casa Bianca, commentando la decisione del presidente americano di espellere 60 diplomatici russi in america, sostenendo che in Usa raccoglievano informazioni di intelligence per Mosca. Shah ha detto che gli Stati Uniti "non vogliono chiudere la porta" alla Russia, ma che "questo tipo di azioni non possono essere tollerate", facendo riferimento al tentativo di uccidere una ex spia russa in Gran Bretagna da parte di Mosca con gas nervino.