Anzaldi(Pd): per Casellati Ruby nipote Mubarak, solidarietà a M5s

Roma, 26 mar. - Michele Anzaldi esprime "solidarietà ai senatori M5s" che hanno votato la nuova presidente del Senato. "Solidarietà ai senatori M5s che per una poltrona hanno votato la candidata di Berlusconi che a Lilly Gruber spiegava per quale motivo Ruby andasse considerata la nipote di Mubarak. Che si fa per il potere! Complimenti a Di Maio, Di Battista e Toninelli".

Anzaldi, lo scrive su twitter rilanciando il video di 'Otto e mezzo' del 2011 sul caso Ruby con la neopresidente del Senato Elisabetta Casellati.