Casellati: Padova è la mia seconda casa

Padova, 26 mar. - "Ho trascorso il primo giorno da presidente del Senato in famiglia e quindi in maniera privata, il secondo giorno nella mia seconda casa cioè a Padova. Aver vissuto qui a Padova anche il mio percorso politico e aver maturato qui le mie esperienza mi porterà ad avere con la mia città e il mio Veneto un rapporto 'privilegiato'". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo ad una incontro istituzionale organizzato in suo onore a Padova.

"Io per voi ci sarò sempre, questa è la mia promessa e io le promesse le voglio sempre onorare - ha continuato - sarò sempre con voi, vicino a voi, e quando sarò a Roma ci sarà sempre una sorta di ponte ideale".