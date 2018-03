Padova, 26 mar. - "Come prima donna in questa carica ho dedicato la giornata di sabato a tutte le donne, perché sappiamo che ancora ci sono disuguaglianze e moltissime difficoltà soprattutto per coniugare casa e lavoro. Il fatto che io abbia potuto raggiungere questa vetta così alta è un auspicio per tutte le donne perché noi ce la possiamo fare". Lo ha detto la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso di un incontro istituzionale al comune di Padova.