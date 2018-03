Pd cerca intesa su capigruppo, Renzi insiste su Guerini-Marcucci

Roma, 26 mar. - Il Pd cerca un'intesa sui capigruppo, una scelta che sarà "plurale e unitaria", assicura Maurizio Martina, ma gli umori in casa democratica sono tutt'altro che sereni. In queste ore proprio Martina sta tenendo i contatti con tutti i big del partito e l'indicazione che emerge è la determinazione di Matteo Renzi di insistere sui nomi di Lorenzo Guerini alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Due renziani, appunto, il primo sostanzialmente ben accetto dal gruppo di Montecitorio, il secondo parecchio contestato, dalla minoranza ma anche dai franceschiniani come Luigi Zanda.

Martina, raccontano, sta cercando di siglare un'intesa che comprenda anche le vice-presidenze di Camera e Senato (al Pd ne tocca una per Camera) e i questori nei due rami del Parlamento. Ma i renziani, secondo alcune ricostruzioni, per ora non intendono allargare la trattativa. Anzi, secondo alcune voci della minoranza Renzi vorrebbe persone 'sue' anche alle vice-presidenze delle Camere, come Teresa Bellanova al Senato e Ettore Rosato o alla Camera (Maria Elena Boschi ha già smentito di essere candidata a quel ruolo).

"Se loro vogliono fare l'asso pigliatutto - avverte un esponente di minoranza - devono sapere che sarà guerra. I capigruppo li possono eleggere anche forzando, hanno i numeri. Ma per i vice-presidenti di Camera e Senato il discorso cambia e noi possiamo fare accordi trasversali...". Il Pd, da solo, non ha i numeri per eleggere un vice-presidente e può riuscirci solo grazie a un'intesa con altre forze. La minoranza, allora, minaccia di trattare autonomamente con il centrodestra e M5s, se Renzi dovesse tentare di imporre i suoi. E, implicitamente, minaccia di far mancare i numeri ad eventuali accordi renziani.

Martina, appunto, è al lavoro per trovare una composizione. I gruppi Pd si riuniranno domani pomeriggio e si vedrà se a quel punto un'intesa sarà stata siglata o se servirà un supplemento di trattativa.