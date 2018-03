Ambasciata russa in Usa chiede su Twitter come reagire a espulsioni

New York, 26 mar. - L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha lanciato un sondaggio su Twitter chiedendo agli utenti del social network preferito da Donald Trump come rispondere all'ordine giunto oggi dall'America di espulsione di 60 diplomatici russi e di chiusura del consolato russo a Seattle.

Dall'account @RussiaInUSA è stato scritto il seguente post: "L'amministrazione Usa ha ordinato la chiusura del consolato russo a Seattle @GK_Seattle. Quale consolato generale americano chiudereste in Russia, se stesse a voi decidere?". Le opzioni date sono tre: Vladivostok, Yekaterinburg o San Pietroburgo. Si tratta di sedi consolari che, come l'ambasciata americana a Mosca, offrono servizi per i cittadini statunitensi che vivono in Russia e per gli stranieri che vogliono ottenere un visto per visitare gli Usa.

Intanto il Cremlino ha promesso una risposta "reciproca" all'iniziativa Usa, fatta in solidarietà del Regno Unito sul cui territorio è stato tentato l'avvelenamento di una ex spia russa con l'uso di un agente chimico che secondo Londra è opera di Mosca. Secondo indiscrezioni del Moscow Times, la Russia si prepara a espellere almeno 60 membri dello staff diplomatico Usa.