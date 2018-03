Islanda annuncia boicottaggio diplomatico dei Mondiali in Russia

Roma, 26 mar. - L'Islanda ha annunciato un boicottaggio diplomatico dei Mondiali di calcio in Russia di quest'anno in sostegno al Regno unito che non invierà una delegazione politica a causa dell'affaire Skripal.

"Tra le misure prese dall'Islanda c'è lo stop a tutti i dialoghi bilaterali di alto livello con le autorità russe. Si conseguenza, i responsabili islandesi non asssteranno alla Coppa del mondo FIFA in Russia quest'estate", ha indicato il ministero degli Esteer in un comunicato, nel quale chiede le autorità russe a dare "risposte chiare" sulla questione.