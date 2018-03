Roma, 26 mar. - L'elezione dei presidenti delle Camera è stata la "prova generale" per un governo M5s-Lega, ora tocca a questi partiti dire cosa vogliono fare. Lo ha detto al Tg1 il segretario reggente Pd Maurizio Martina.

"In questi giorni abbiamo assistito alle prove generali di Governo tra Lega e M5S. Ora dicano chiaramente agli italiani come intendono farlo, avendo anche programmi in completa contraddizione. Noi ci prepariamo a fare opposizione responsabile, leale e dura".