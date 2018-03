Leonardo, partecipa al Fidae Air Show 2018 a Santiago del Cile

Roma, 26 mar. - Leonardo annuncia la sua partecipazione al FIDAE Air Show 2018, "uno dei più importanti saloni sudamericani nel campo dell`aerospazio, difesa e sicurezza" che aprirà i battenti il prossimo 3 aprile a Santiago del Cile.

Leonardo, si legge in una nota, "presenterà vari modelli di elicottero in grado di rispondere ai bisogni di operatori civili e militari tra cui il trimotore medio-pesante AW101 e il monomotore AW119Kx. Un bimotore intermedio AW139 dei Carabineros de Chile, allestito per compiti di ordine pubblico, sarà in mostra statica. Leonardo vanta una solida presenza nella regione nel campo dell`ala rotante con oltre 20 elicotteri in servizio in Cile appartenenti ai modelli AW119, AW109, AW139 e W-3A Sokol e oltre 400 esemplari utilizzati per compiti civili e militari. Gli elicotteri di Leonardo vengono impiegati per un`ampia gamma di applicazioni operative quali ruoli navali, ordine pubblico e sicurezza nazionale, eliambulanza, ricerca e soccorso, antincendio, protezione civile, utility, trasporto corporate e governativo, trasporto offshore".

Il Salone di FIDAE ospiterà inoltre due velivoli C-27J dell`Aeronautica Militare peruviana, "aereo scelto dal cliente grazie alla sua capacità di operare in modo sicuro ed efficiente a quote elevate, su piste non preparate sulle Ande e sui campi volo del territorio".