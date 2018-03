Roma, 26 mar. - La priorità del Paese è la "lotta alla povertà". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico al Tg1, quando gli viene chiesto se il reddito di cittadinanza sia ancora in cima all'agenda M5s: "La priorità del nostro paese è la lotta alla povertà e dare sostegno a chi è in difficoltà. Il parlamento deve ragionare in questo modo, sennò tradisce la psua stessa essenza".