Nissan, de Ficchy nominato senior vice president in Europa

Roma, 26 mar. - Gianluca de Ficchy è stato nominato Senior Vice President e Chairman del Management Committee di Nissan in Europa a partire dal 1 aprile 2018.

Lo annuncia la società in una nota precisando che de Ficchy "succede a Paul Willcox che ha deciso di lasciare l'azienda per motivi personali. De Ficchy lascia l`incarico di CEO di RCI Bank and Services che attualmente ricopre e riporta a José Muñoz, Chief Performance Officer".

Gianluca de Ficchy è entrato a far parte di Groupe Renault nel 2001. Nel 2014 è stato nominato CEO di RCI Bank and Services, il ramo dei servizi finanziari di Renault-Nissan-Mitsubishi.