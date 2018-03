Roma, 26 mar. - "Solidarietà ai lavoratori del Pd in cassa integrazione da settembre. Martina risponda subito al loro appello. Bisogna trovare una soluzione che dia dignità a tutte quelle persone che in questi anni hanno lavorato per il partito". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd.

"Quando in gioco c'è il futuro di tante persone, di tante famiglie tutti, a partire dai neoparlamentari, abbiamo il dovere di mobilitarci", aggiunge.