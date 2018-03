Nesci (M5s): conflitto interessi? Anzaldi chieda a vertici Rai

Roma, 26 mar. - "Anzaldi sa perfettamente che Roberto Fico non è più il presidente della commissione di Vigilanza Rai, mentre la nuova commissione deve ancora costituirsi. Non tiri in ballo l'attuale presidente della Camera per seminare inutili polemiche. Il tema dell'applicazione della risoluzione sul conflitto d'interessi è sacrosanto, tanto che l'intera commissione - a partire dallo stesso Fico - ha lavorato su questo, votando e approvando un atto che affronta anche molti altri aspetti chiave per il Servizio pubblico. Intanto però Anzaldi potrebbe chiamare il direttore generale di viale Mazzini, scelto dal segretario del suo stesso partito, o la presidente Maggioni chiedendo conto a loro di questo ritardo". O afferma in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci.