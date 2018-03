Sole 24 Ore, accetta offerta risarcitoria Di Source da 2,96 mln

Roma, 26 mar. - Il Sole 24 ORE SpA ha accettato dalla società Di Source l`offerta risarcitoria di 2.961.079,90 euro "esattamente corrispondente all`importo del danno patrimoniale come ipotizzato nell`ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Milano".

Lo annuncia lo stesso gruppo editoriale in una nota aggiungendo che resta "impregiudicata ogni ragione ed azione che Il Sole 24 ORE espressamente si riserva di esperire, in ogni sede competente, nei confronti di altri soggetti, siano essi già individuati ovvero ancora da individuare in relazione all`intero credito risarcitorio".