Caso Skripal, ambasciatore russo in Usa: espulsioni "grave errore"

New York, 26 mar. - L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha definito "un passo molto dannoso" la decisione di Washington di espellere 60 diplomatici di Mosca, in seguito all'avvelenamento di un'ex spia russa, Sergey Skripal, in Gran Bretagna, per cui l'Occidente ha accusato il Cremlino; inoltre, in un video pubblicato dall'account dell'ambasciata su Twitter, ha detto che gli Stati Uniti "comprenderanno il grave errore commesso e spero che forse in futuro i nostri rapporti potranno essere ripristinati".

"Considero queste azioni controproducenti. Gli Stati Uniti stanno erodendo quello che ancora c'era nelle relazioni tra americani e russi. Queste decisioni vanno contro la conversazione telefonica tra i due presidenti" ha detto Antonov, riferendosi alle congratulazioni di Donald Trump a Vladimir Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali. L'ambasciatore ha aggiunto: "Sta agli Stati Uniti decidere che tipo di rapporti vogliono avere con la federazione russa".