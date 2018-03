37 procuratori Usa scrivono a Zuckerberg chiedendo chiarezza -2

New York, 26 mar. - I procuratori chiedono a Zuckerberg di rendere pubblici i nomi delle app che hanno accesso ai dati e in che modo Facebook salvaguardia la sicurezza dei dati che ogni giorni i suoi utenti gli consegnano. I procuratori sostengono di essere "molto preoccupati" e dicono che "la loto fiducia è stata infranta" visto che Facebook in passato ha fatto promesse sulla protezione della privacy che non ha rispettato.

"Chiediamo un aggiornamento su come Facebook permetterà agli utenti di controllare più facilmente la privacy dei loro account", si legge nella lettera, visto che "anche con i cambiamenti voluti da Facebook negli ultimi anni, molti utenti ancora non sanno che i loro profili e i loro dati personali sono a disposizione" di altre applicazioni che posso averne accesso.

I procuratori hanno presentato una lista di sette domande su come il gruppo ha agito in passato e agirà sulla privacy a cui, scrivono, sia loro che gli utenti "meritano una risposta".